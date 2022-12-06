Москва, 6 декабря, 2022, 10:47 — ИА Регнум. Предложение фракции «Справедливая Россия — За правду» о введении в РФ 13-й пенсии — это прекрасная инициатива, но власти страны, скорее всего, не допустят её реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Сама инициатива прекрасная. Пенсии в России настолько низкие, что любая идея их повышения звучит прогрессивно, но это совершенно точно не тот вопрос, который должен решаться через какие-то законодательные инициативы. Поскольку государство просто не пропустит такие идеи. И сам Миронов прекрасно понимает это. Сейчас политика государства направлена на максимальную экономию бюджетных средств, — сказал Комолов. — Это видно по бюджету на 2023 год, по решению о продлении заморозки пенсионных накоплений и так далее. Видно, как власти РФ будут прибегать к наращиванию государственного долга, разным формам эмиссии через махинации с замороженными резервами. В общем, можно сказать, что государственным финансам сейчас не до повышения социальных выплат. Наоборот, речь идет о политике довольно жесткой экономии во имя военных действий. До тех пор пока в России продолжается нынешняя ситуация, все социальные инициативы — это не более чем попытка набрать политический капитал».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесут законопроект, которым предлагается ввести с декабря регулярную ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.