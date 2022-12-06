* — СМИ, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 6 декабря, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Власти Латвии приняли решение аннулировать лицензию на вещание русскоязычного круглосуточного информационного телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

Соответствующее решение принято Национальным советом по электронным СМИ Латвии.

Глава совета Ивар Аболиньш высказал мнение, что руководство русскоязычного телеканала «не понимает и не осознаёт значимости и серьёзности нарушений», в связи с чем не может действовать на территории республики.