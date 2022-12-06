Москва, 6 декабря, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении в России механизма постоянно действующих кредитных каникул, передает корреспондент ИА REGNUM 6 декабря.

ИА REGNUM Рубль

«Мы делаем это постоянно действующей нормой», — сказал глава комитета Анатолий Аксаков (СРЗП).

Нововведение позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, снизить риски дефолтов заемщиков, а также уменьшить риски для финансовой стабильности кредиторов, отмечают в Госдуме.

Согласно законопроекту, заемщик один раз за время действия кредита сможет обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода на срок до 6 месяцев, в течение которого заемщик вправе не вносить платежи по такому договору, при этом дата начала льготного периода не может отстоять более чем на месяц, предшествующий обращению с требованием. Обязательным условием будет снижение доходов заемщика более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с требованием о предоставлении льготного периода. Данные о предоставленных кредитных каникулах будут отражаться в кредитной истории заемщика, но не будут ее ухудшать.

В период льготного периода будет запрещено начисление штрафов и пеней, обращение взыскания на предмет залога, обращение к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты, что позволит исключить риски недополучения доходов кредиторами.

Документом также предлагается установить порядок внесения заемщиком платежей как в течение льготного периода, так и после его окончания.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 8 декабря.