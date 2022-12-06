Санкт-Петербург, 6 декабря, 2022, 09:36 — ИА Регнум. От шести до восьми сантиметров снега может выпасть в течение наступивших суток в Курортном районе Санкт-Петербурга, осадки в других районах города будут менее интенсивными. Об этом 6 декабря сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

По его данным, с юго-запада к петербургскому региону приближается атмосферный фронт, несущий осадки в виде снега. Основная зона осадков в течение дня будет проходить через Карельский перешеек, где ожидается интенсивный снег.

«Курортный район Санкт-Петербурга и Зеленогорск встретят больше снега, чем южные районы города. Так что прирост в 6-8 см снега там сегодня должен быть», — пояснил Колесов.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу объявило на вторник, 6 декабря, штормовое предупреждение об ухудшении погодных условий из-за сильного снегопада.