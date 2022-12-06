Москва, 6 декабря, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проехал на автомобиле по полосе Крымского моста, отремонтированной после произошедшего в октябре теракта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин со строителями Крымского моста

Путин находился за рулём автомобиля «Мерседес». Он проехал по правой стороне автодорожной части моста, движение по ней 5 декабря запустили после ремонта.

«Глава государства осмотрел восстановленный участок дороги», — говорится в сообщении.

В поездке главу государства сопровождал вице-премьер Марат Хуснуллин — он возглавил правительственную комиссию, созданную после взрыва на Крымском мосту.

Президент пообщался с рабочими, которые восстанавливали мост. По словам заместителя гендиректора компании «Нижнеангарсктрансстрой» Евгения Чибышева, «неклассические технические решения» позволили запустить движение по мосту на 16 дней раньше срока.

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