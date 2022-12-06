Варшава, 6 декабря, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Два наёмника из Польши, воевавшие в составе «Интернационального легиона» ВСУ, погибли на Украине. Об этом журналист польского телеканала Polsat News Матеуш Лаховский написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, на фронте погибли поляки Януш Шеремета, известный как «Казак», и «его коллега Кшиштоф». Оба воевали в составе «Интернационального легиона».

«Интернациональный легион» — добровольческое подразделение в составе ВСУ, созданное властями Украины в феврале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России не раз заявляло об участии польских наёмников в боевых действиях на стороне киевского режима. Так, в конце ноября в ведомстве сообщали об уничтожении до 200 польских боевиков в Харьковской области и более 100 наёмников «Иностранного легиона» в ДНР.

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