Курск, 6 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, сообщил 6 декабря глава Курской области Роман Старовойт.

76.mchs.gov.ru Пожар

«В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель», — написал он в телеграм-канале.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, в настоящее время пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы киевского режима 5 декабря попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам в Дягилево (Рязанская область) и Энгельсе (Саратовская область).

Сработала система ПВО, но в результате взрывов и падения обломков погибли трое российских военнослужащих. Падение обломков беспилотников и взрывы также привели к незначительным повреждениям обшивки корпуса двух самолетов.

Читайте также: Минобороны: ВСУ попытались нанести удары по двум аэродромам