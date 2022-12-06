Аэродром в Курской области подвергся атаке беспилотника
В районе курского аэродрома в результате атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель
Курск, 6 декабря, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В районе курского аэродрома в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель, сообщил 6 декабря глава Курской области Роман Старовойт.
Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал, в настоящее время пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте.
Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы киевского режима 5 декабря попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам в Дягилево (Рязанская область) и Энгельсе (Саратовская область).
Сработала система ПВО, но в результате взрывов и падения обломков погибли трое российских военнослужащих. Падение обломков беспилотников и взрывы также привели к незначительным повреждениям обшивки корпуса двух самолетов.
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