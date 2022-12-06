Москва, 6 декабря, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Франция в августе нарастила импорт товаров из России в месячном выражении на 25%, до 1,1 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических ведомств стран Евросоюза.

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Отмечается, что рост импорта товаров из России произошел впервые с февраля текущего года, когда данный показатель составлял 1,8 млрд евро. Позже Париж пять месяцев снижал траты на российскую продукцию.

Сильнее всех из стран ЕС в августе 2022 года увеличила импорт товаров из РФ в месячном выражении Португалия (до 79 млрд евро).

Также импорт российских товаров месячном выражении нарастили Испания, Латвия, Австрия, Греция и Словакия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным и ведёт с российским лидером регулярные дискуссии.

Как пояснил президент Франции, сохранение прямого канала связи с Россией он считает лучшим способом возобновления взаимодействия, так как «изоляция хуже всего» в создавшейся ситуации.

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