Берлин, 6 декабря, 2022, 07:23 — ИА Регнум. Энергетическое напряжение в Европе накаляется и всего несколько градусов отделяют страны от отключений электроэнергии. Высказал свой прогноз обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Дарья Антонова ИА REGNUM Холод

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«Проблема в том, что энергетические рынки настолько напряжены, что всего несколько градусов по Цельсию или несколько безветренных дней отделяют Европу, столкнувшуюся с отключениями электроэнергии, от той, у которой есть достаточно энергии, чтобы пережить зиму», — считает автор.

По мнению Бласа, цены на энергоносители хотя и снизились в сравнении с августом, но остаются чрезвычайно высокими. Европе удалось нарастить запасы газа, а вследствие одной из самых тёплых за всю историю наблюдений осени значительно сократилось потребление.

«Страшный сценарий — это то, что специалисты по энергетике в Германии называют Dunkelflaute, что буквально означает мрачный кризис, период с небольшим количеством солнечной и ветряной электроэнергии и высоким спросом из-за низких температур. Если на Европу обрушится ураган — а некоторые трейдеры и метеорологи считают, что вероятность его возникновения высока на этой неделе или на следующей, — регион окажется в беде. Холодный сезон только начался. И отключения будут. Можете назвать меня пессимистом, но для меня это не звучит так, будто худшее позади», — прогнозирует обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, согласие властей Молдавии передавать Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) весь российский газ в обмен на обеспечение электроэнергией улучшит положение приднестровцев. Об этом 4 декабря сообщил агентству «Новости Приднестровья» министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.