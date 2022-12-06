Вашингтон, 6 декабря, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Политики США, нападая и очерняя Китай, сея раздор между ним и другими странами, открыто демонстрируют своё желание продолжить американскую гегемонию. Вмешательство Вашингтона в конфликт на Украине и стремление властей извлечь из него максимальную выгоду подтверждают необходимость уничтожения гегемонии США, считает автор китайского издания Global Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

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«Вашингтон считает, что страна всегда будет стремиться к гегемонии, как только она станет сильнее. Она проецирует такую логику именно на Китай, мирную страну, и считает, что более напористый Китай будет угрожать его доминирующему положению в мире. В то же время США пытались привязать своих союзников, иногда даже прибегая к принуждению. В конфликте на Украине Вашингтон постоянно призывает Европу выступать против России и, с другой стороны, провоцирует жестокую конкуренцию, направленную на ухудшение европейской экономики. В результате доверие к США со стороны их союзников и международного сообщества продолжает падать, как и их гегемония, которая маскируется под «международный порядок, основанный на правилах», — заключило издание.

Автор считает, что если предстоящее десятилетие должно стать решающим в чем-то, это должно быть связано с сокрушением жестокой гегемонии Вашингтона и установлением истинного мирового равенства и справедливости.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции Wall Street Journal заявил, что Америка не хочет конфликта с Китаем. Он подчеркнул, что страны находятся в напряженном соперничестве.