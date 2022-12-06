Вашингтон, 6 декабря, 2022, 06:08 — ИА Регнум. В возрасте 71 год 5 декабря умерла актриса из США Кёрсти Элли, прославившаяся своей ролью в сериале «Чирс». О её смерти написали в соцсетях дети актрисы.

Свеча

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«Нам грустно сообщать вам, что наша необыкновенная, сильная и любящая мама умерла после борьбы с раком, который был выявлен совсем недавно», — рассказали они.

За роль Ребекки Хоу в сериале «Чирс», которую сыграла Кёрсти Элли, в 1991 году она получила две премии за лучшую женскую роль на ТВ. Награду в аналогичной номинации актрисе также дали за роль «Мать Дэвида». Ещё Кёрсти Элли играла в фильмах «Уж кто бы говорил», «Двое: Я и моя тень», «И в бедности, и в богатстве».

Как сообщало ИА REGNUM, в России 5 декабря скончался народный артист Юрий Дубровин, в том числе снявшийся в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра». Ему было 83 года.