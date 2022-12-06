В Поволжье начато банкротство завода, где работают более 1 тыс. человек
Завод из дивизиона «Трансмашхолдинга» взят под наблюдение
Саратов, 6 декабря, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Саратовское ООО «Завод автономных источников тока» из дивизиона «Трансмашхолдинга», на котором трудятся свыше 1 тыс. рабочих, решением арбитража взято под наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
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В карточке дела пока есть только запись судьи Лиско — «введение наблюдения». Сам вердикт пока не обнародован, детали не сообщались. При поступлении заявления должника в арбитражный суд методом случайной выборки в качестве СРО выбрали ассоциацию арбитражных управляющих «Орион» из Санкт-Петербурга, из которой и будет выбран временный управляющий для завода.
Инициатором банкротного дела был сам завод, но в ходе судебных разбирательств к нему присоединились и кредиторы, в том числе ООО «Русметпром», «Икартрейд», «КировЦентрМеталл», ООО «Хирти».
Напомним, основанием для обращения предприятия в суд называлась не подъёмная задолженность, которая превысила 1 млрд рублей. Завод по производству систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения ведёт свою историю с 1933 года. Среди его продукции — аккумуляторы для тепловозов, путевой техники, продукция для нефтегазовой отрасли.
Справка: ООО «Завод автономных источников тока» с 2021 года входит в дивизион «Трансмашхолдинга» (через московское ООО «Тмх-Энергетические решения»). Второй совладелец — Валентина Бондарева. Ранее предприятие входило в группу компаний «ЛокоТех». Чистый убыток ООО за 2021 год составил 152,5 млн рублей.
Из саратовских СМИ известно, что уже после подачи банкротного иска глава совета директоров ООО Александр Ежов обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь заводу выйти из сложившейся ситуации.