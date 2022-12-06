Саратов, 6 декабря, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Саратовское ООО «Завод автономных источников тока» из дивизиона «Трансмашхолдинга», на котором трудятся свыше 1 тыс. рабочих, решением арбитража взято под наблюдение — первый этап в процедуре несостоятельности. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

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В карточке дела пока есть только запись судьи Лиско — «введение наблюдения». Сам вердикт пока не обнародован, детали не сообщались. При поступлении заявления должника в арбитражный суд методом случайной выборки в качестве СРО выбрали ассоциацию арбитражных управляющих «Орион» из Санкт-Петербурга, из которой и будет выбран временный управляющий для завода.

Инициатором банкротного дела был сам завод, но в ходе судебных разбирательств к нему присоединились и кредиторы, в том числе ООО «Русметпром», «Икартрейд», «КировЦентрМеталл», ООО «Хирти».

Напомним, основанием для обращения предприятия в суд называлась не подъёмная задолженность, которая превысила 1 млрд рублей. Завод по производству систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения ведёт свою историю с 1933 года. Среди его продукции — аккумуляторы для тепловозов, путевой техники, продукция для нефтегазовой отрасли.

Из саратовских СМИ известно, что уже после подачи банкротного иска глава совета директоров ООО Александр Ежов обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с просьбой помочь заводу выйти из сложившейся ситуации.