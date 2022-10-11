11 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 07:50 — REGNUM В Поволжье банкротом может стать крупное предприятие, которое позиционируется в качестве одного из ведущих российских производителей систем автономного энергообеспечения, аккумуляторов и батарей различного назначения. В базу саратовского арбитража поступил иск о самобанкротстве завода из дивизиона «Трансмашхолдинга» — ООО «Завод автономных источников тока», чья среднесписочная численность персонала на начало 2022 года превышала 1 тыс. человек. Завод, ведущий свою историю с 1933 года, заявил о долге более чем на 1 млрд рублей, который и стал причиной подачи банкротного иска. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Эрнст Нойшуль. Безработные (фрагмент). 1931

Справка о предприятии и его собственниках

ООО «Завод автономных источников тока» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 1 августа 2016 года, но история его богаче, так как юрлицо работает на промышленных мощностях бывшего Саратовского завода щелочных аккумуляторов, который был основан в 1933 году и первым в СССР освоил производство щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов.

На сайте компании уточняется, что она является одним из ведущих российских производителей систем автономного энергообеспечения (для резервного электроснабжения потребителей при отключении централизованного питания), аккумуляторов и батарей различного назначения, в том числе для железнодорожных вагонов, электровозов и электропоездов, метрополитена и городского электротранспорта, резервного питания базовых станций сотовой связи, проводных АТС и других объектов телекоммуникаций. Это же предприятие выпускает системы аварийного освещения и электроснабжения, аккумуляторы для запуска дизелей магистральных и маневровых тепловозов, путевой техники и так далее. Используют продукцию завода и в нефтегазовой отрасли.

В августе 2022 года сообщалось, что после получения займа Фонда развития промышленности на 1 млрд рублей предприятие будет выпускать аккумуляторные литий-ионные батареи для новых гибридных маневровых электровозов и станций сотовой связи. Подобные батареи позволили бы снизить выбросы загрязняющих веществ при маневровой работе в городах.

В июне 2021 года в составе собственников предприятия появилось новое юрлицо — московское ООО «Тмх-Энергетические решения» из дивизиона «Трансмашхолдинга», получившее 50% доли, которая ранее принадлежала компании из группы «ЛокоТех» — ООО «Торговый Дом Локотех». Именно в группу «ЛокоТех» с 2016 года и входил завод. Ещё 50% доли в саратовском юрлице у Валентины Бондаревой, которая владеет долями в ряде компаний, в том числе в ООО «Научный центр «АИТ».

Итак, год назад предприятие из группы компаний «ЛокоТех» — саратовское ООО «Завод автономных источников тока» перешло в дивизион «ТМХ Энергетические решения» компании «Трансмашхолдинг».

Поезд МЦД «Иволга» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Банкротное дело

В апреле 2022 года в ЕГРЮЛ в составе владельцев ООО «ТМХ Энергетические решения» появился новый собственник 25% доли — АО «Русатом Оверсиз» из дивизиона госкорпорации «Росатом». Казалось бы, перспективы радужные. Ведь такой бенефициар может помочь саратовскому заводу с заказами. Но тут как гром среди ясного неба — в сентябре 2022 года в реестре юридически значимых событий появляется сообщение, что ООО «Завод АИТ» планирует обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом. В качестве кредиторов называется налоговая служба и казанское ООО «Хирти», которое в мае 2022 года уже пыталось инициировать банкротное дело в отношении предприятия, но спас мораторий — иск вернули заявителю. Сумма претензий была довольно невелика — 8,5 млн рублей.

Стоит отметить, что «Хирти» 10 октября 2022 года в том же реестре обнародовало сообщение о том, что пойдёт в суд повторно, но тут кредитора опередил сам завод.

Спустя пять дней после завершения федерального моратория, 6 октября 2022 года, ООО «Завод автономных источников тока» обратилось в арбитраж Саратовской области с иском о собственном банкротстве. Сумма долга, ставшего основанием для обращения в суд, составила 1 013 780 326,39 рубля. Иск пока к производству не принят.

Для того чтобы понять вес задолженности для предприятия, заглянем в итоги работы ООО в 2021 году. Они, увы, неутешительны. По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 год выручка компании снизилась на 17%, составив 1,487 млрд рублей, за 2020 год — на 12% (с 2,02 млрд рублей в 2019 году до 1,789 млрд рублей в 2020 году). Также за 2021 год саратовским заводом был получен чистый убыток в размере 152,5 млн рублей.

Арбитражный суд Саратовской области saratov.arbitr.ru

Банкротное дело — это не только судьба самого завода, но и судьба его сотрудников. На начало 2022 года у ООО насчитывалось более 1 тыс. работников. Из иска, который подал один из членов Совета директоров ООО «Завод АИТ» Александр Ежов, можно сделать вывод, что сокращения персонала уже начались. Так, в заявлении, которое арбитраж Саратовской области начнёт рассматривать 31 октября 2022 года, Ежов опротестовывает ликвидацию отдела «Бухгалтерия» и передачу соответствующих услуг на аутсорсинг. Приказ о ликвидации отдела был подписан 28 июня 2022 года. Прочие детали пока не сообщались.

Что ждёт один из старейших российских заводов, покажет время. Но не стоит забывать о том, что даже если иск самого предприятия будет возвращён, в очереди на подачу аналогичного заявления стоит ещё и ООО «Хирти», которое может обратиться в суд после 25 октября 2022 года.