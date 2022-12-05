Москва, 5 декабря, 2022, 23:49 — ИА Регнум. В возрасте 83 лет скончался народный артист России Юрий Дубровин. В том числе он играл роли в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Узник замка Иф», «Алые паруса», «На семи ветрах», «Живые и мёртвые», «Проверка на дорогах». О смерти актёра сообщила «Российская газета».

Свеча

Читайте также: Ушёл из жизни заслуженный артист России Александр Калашниченко

Его называли «королём эпизода» в отечественном кино. За свою жизнь Юрий Дубровин сыграл роли в фильмах и сериалах, общее количество которых — около 150. Последний раз актёр играл в фильме «Недолёт» — одной из первых работ своего внука, кинорежиссёра Ивана Дубровина.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря ушёл из жизни заслуженный артист России Александр Калашниченко, ему было 56 лет.