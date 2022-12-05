Анкара, 5 декабря, 2022, 23:07 — ИА Регнум. После ограничения цен на нефть из России у турецких берегов создалась пробка из танкеров. Власти Турции требуют подтверждения страхового покрытия.

(сс) Raw2Jpeg Танкер

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Отмечается, что танкеры с нефтью в большом количестве подходят к берегам.

«В турецких водах образовалась пробка из нефтяных танкеров после того, как западные державы ввели потолок цен на российскую нефть, а власти Анкары потребовали от страховщиков обещания, что любые суда, проходящие через её проливы, будут полностью застрахованы», — написала газета Financial Times.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря вступило в законную силу решение Евросоюза (ЕС) о запрете на поставки российской нефти, перевозимой танкерами. Параллельно с официальным эмбарго в рамках шестого пакета санкций вступает в силу и ограничение цен. Наряду со странами «Группы семи» (G7) и Австралией Евросоюз не будет перевозить и страховать российскую нефть стоимостью выше $60.