Москва, 5 декабря, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Минобороны РФ сообщило цифру дня — количество уничтоженных солдат киевского режима и военной техники.

Минобороны России

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«193 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражены российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 6 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, массированными высокоточными ударами ВС России 5 декабря была нарушена система переброски резервов ВСУ.