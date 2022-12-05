ВС РФ поразили почти 200 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили 193 района сосредоточения сил ВСУ
Москва, 5 декабря, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Минобороны РФ сообщило цифру дня — количество уничтоженных солдат киевского режима и военной техники.
Минобороны России
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«193 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ поражены российской оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — об этом сообщается в телеграм-канале ведомства 6 декабря.
Как сообщало ИА REGNUM, массированными высокоточными ударами ВС России 5 декабря была нарушена система переброски резервов ВСУ.