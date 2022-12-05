Доха, 5 декабря, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Сборная Хорватии обыграла сборную Японии в серии пенальти со счётом 3:1 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, проходящего в Катаре.

Хорватия

Равная борьба продолжалась вплоть до окончания основного времени, которое завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды не смогли отличиться, а в серии послематчевых пенальти голкипер хорватов отразил три удара, при этом хорваты не забили лишь один раз (счёт по пенальти 3:1).

Напомним, что в четвертьфинале хорваты встретятся с победителем матча Бразилия — Южная Корея.