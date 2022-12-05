Таллин, 5 декабря, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Эстонские власти планируют установить систему мониторинга беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разместить 15 радаров в уезде Ида-Вирумаа на границе с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

«Сейчас около 70% речной границы с Россией в районе Нарвы охвачено мониторинговой техникой, однако этой меры недостаточно, поскольку у пограничников нет полного представления о происходящем в приграничной зоне», — заявил оперативный руководитель приграничной Идаской префектуры.

По его словам, департамент полиции и пограничной охраны имеет план на ближайшие годы построить в приграничной области 15 новых радарных зон.

Эстонский чиновник отметил, что ради укрепления границы власти республики будут вынуждены выкупить в пользу государства несколько земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.