Москва, 5 декабря, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Россельхознадзор разрешил еще 12 предприятиям Молдавии поставлять плодоовощную продукцию на территорию Российской Федерации. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Специалисты провели анализ продукции, которая поступила в Россию от молдавских предприятий, в отношении которых ранее были установлены ограничения. В результате с 5 декабря еще 12 предприятиям разрешено поставлять плодоовощную продукцию в Россию.

В Россельхознадзоре отметили, что у жителей России вновь появилась возможность покупать безопасную и качественную продукцию, произведенную в Молдавии.

Напомним, что со 2 декабря Россельхознадзор разрешил возобновить поставки плодоовощной продукции 20 предприятиям Молдавии.

Ранее сообщалось о том, что ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Молдавии были введены 15 августа 2022 года в связи с выявлением карантинных для стран — членов ЕАЭС объектов во фруктах и овощах.