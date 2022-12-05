Керчь, Крым, 5 декабря, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину ускорить работы по восстановлению железнодорожного пути на Крымском мосту.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Глава государства во время посещения Крымского моста указал на закопчённые опоры железнодорожного пролёта и поинтересовался, планируется ли отремонтировать эту часть.

Хуснуллин сообщил, что проект полностью сделан. «Чтобы не останавливать движение по правой стороне, посчитали, как работать без остановки с левой», — сказал он.

По его словам, срок называют 1 сентября, но, возможно, получится его сократить.

«Конечно, желательно бы подсократить, чтобы во время сезона летнего работала», — поручил Путин.