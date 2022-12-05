Симферополь, 5 декабря, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Предложение наградить строителей, которые вели работы по восстановлению повреждённых в ходе теракта конструкций, поддержал президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Вице-премьер Марат Хуснуллин 5 декабря во время осмотра отремонтированных пролётов обратил внимание президента на значительный объём работ, выполнить который удалось в течение 55 дней. Заместитель председателя российского правительства предложил Путину наградить строителей за хорошую работу. Идея была одобрена президентом.

Напомним, 5 декабря Владимир Путин проехал на автомобиле по восстановленной части Крымского моста, а также пообщался со строителями, работающими на объекте.

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