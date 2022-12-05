Керчь, Крым, 5 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 5 декабря проехал на автомобиле по восстановленной части Крымского моста.

ИА REGNUM Крымский мост

Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина о восстановительных работах.

Кроме того, Владимир Путин провел небольшую беседу со строителями, работающими на объекте.

Как сообщалось ранее, 5 декабря по восстановленной после теракта автомобильной части моста было вновь открыто движение транспорта.