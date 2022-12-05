Санкт-Петербург, 5 декабря, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Госпитализация 92-летнего петербургского актёра Ивана Краско была проведена не в экстренном, а в плановом порядке и не связана с обострением какого-либо заболевания. Об этом телеканалу «360» сообщил директор артиста Вячеслав Смородинов.

GAndy Иван Краско

По данным СМИ, появившимся ранее, Краско положили в кардиоцентр Петербурга с гипертоническим кризом в состоянии средней степени тяжести. Но Смородинов это опровергает, подчеркивая, что речь идет о запланированной госпитализации, и сравнивая актера с… автомобилем.

«Плановая госпитализация, ничего такого… Чтобы поддерживать артиста в форме, нужно ему иногда ТО проходить, как автомобилю», — заявил директор.

По его слова, артист находится в одноместной палате в хорошем настроении.

Напомним, в августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт. Он был выписан в сентябре того же года. В феврале 2022 года актёр проходил реабилитацию в больнице. В июле 2022 года Краско был помещён в больницу на Крестовском острове. Его состояние врачи оценивали как стабильное.