Кишинёв, 5 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Неразорвавшуюся ракету нашли на севере Молдавии, рядом с границей с Украиной. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба МВД Молдавии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Молдавия

«Недавно недалеко от города Бричаны в саду была обнаружена ракета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ракету обнаружили сотрудники пограничной полиции. Район, в котором был найден взрывоопасный предмет, был оцеплен сотрудниками оперативных ведомств.