Улан-Батор, 5 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Члены парламента Монголии 5 декабря собрались на внеочередное заседание. По информации пресс-службы законодательного органа, это связано с протестами, происходящими в Улан-Баторе.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

Отмечается, что совещание запланировано в онлайн-режиме. Городские власти издали указ о силовом разгоне протестующих около Дома правительства и на центральной площади столицы. Местные СМИ предполагают, что парламентарии могут обсуждать установление режима ЧП.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Улан-Баторе люди вышли на митинг из-за расхождений в количестве угля, вывезенного из Монголии и полученного Китаем. Объем украденного похищенного угля оценивается в 12,9 млрд долларов. Протестующие требуют от правительства назвать имена политиков, причастных к краже угля.

Читайте также: В Монголии протестующие пытались захватить здание правительства