Москва, 5 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Доработка законопроекта об обслуживании газового оборудования непозволительно затянулась, но это связано с кропотливой работой над документом, пояснил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

duma.gov.ru Сергей Пахомов

Как сообщало ИА REGNUM ранее, взрывы газа произошли за последние несколько дней в жилых домах в Нижневартовске, Ярославле, Воронежской и Нижегородской областях.

«Непозволительно затянули с законом об обслуживании газового оборудования. Но он готов. Мы кропотливо согласовывали позиции всех заинтересованных в принятии проекта сторон. Вынесем его на рассмотрение во втором чтении в декабре или сразу после новогодних праздников», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Парламентарий считает, что закон отрегулирует вопросы обслуживания оборудования, но не откроет двери во все квартиры, хотя и сильно упростит этот процесс.

«Тем не менее, ответственность собственника жилого помещения за безопасность газовых плит, колонок и запорных устройств колоссальная. И наказание за несвоевременное и неправильное их использование и обслуживания должно быть суровым», — пояснил он.

Пахомов добавил, что полностью исключить эксцессы даже при контроле нельзя и важно, чтобы сами люди соблюдали простейшие, но действенные меры безопасности при пользовании газом.

Глава комитета посоветовал регулярно проветривать помещение, проверять тягу вентиляции, использовать только сертифицированное и проверенное оборудование и при малейшем сомнении в исправности газовых приборов или запахе газа звонить по телефону 112.