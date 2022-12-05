Брюссель, 5 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Евросоюз на год продлил действие режима санкций за нарушения прав человека, в числе фигурантов которого находятся в том числе граждане России, говорится в заявлении Совета ЕС.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

Глобальный режим санкций за нарушения в области прав человека был введен Евросоюзом в действие 8 декабря 2020 года. С тех пор он ежегодно продлевается.

Ограничительные меры включают замораживание активов на территории ЕС, которые принадлежат лицам и организациям, ответственным за нарушения прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря, вступило в законную силу решение Евросоюза (ЕС) о запрете на поставки российской нефти, перевозимой танкерами.

Параллельно с официальным эмбарго в рамках шестого пакета санкций вступает в силу и ограничение цен.

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