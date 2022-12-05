Москва, 5 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. 5 декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон (ФЗ), предусматривающий приостановку государственной службы при призыве работника по мобилизации. Текст документа опубликован на официальном сайте правовой информации.

Александр Куликов ИА REGNUM Обучение мобилизованных на полигоне

Новый федеральный закон предписывает приостановку государственной службы (за исключением военной службы) при призыве госслужащего на военную службу по мобилизации или заключении им в соответствии с законом «О воинской обязанности и военной службе» контракта о прохождении военной службы, а также заключении им специального договора о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России.

В тексте ФЗ отмечается, что «государственная служба возобновляется в день выхода госслужащего на государственную службу». В таком случае работник будет вынужден предупредить представителя нанимателя о своем выходе на государственную службу не позднее чем за три рабочих дня.