Москва, 5 декабря, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Объем товарооборота между Россией и Азербайджаном за десять месяцев 2022 года составил более трех млрд долларов. Об этом 5 декабря сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по результатам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр добавил, что по итогам текущего года товарооборот между двумя государствами может достигнуть четырех млрд долларов.

Лавров напомнил, что Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана, экономические операторы России готовы участвовать в совместных проектах с коллегами из Азербайджана, в том числе и в восстановлении азербайджанской территории после конфликта.

Министр отметил, что с азербайджанскими коллегами обсуждается реализация крупных проектов, в том числе развитие сервисного центра «Вертолеты России» и производство грузовиков ГАЗ.