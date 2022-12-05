Москва, 5 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CBS пожаловался на рассинхронизацию в отношениях Европы и США, а значит, европейцы почувствовали на себе «ценность» советов от апологетов рыночной экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов.

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«Американцы давно следуют нашей народной мудрости «дружба вместе, а табачок врозь», — сказал он. — Тут главное — правильно выбрать, против кого дружить, а потом продать «табачок» своим друзьям в шесть раз дороже, что и происходит на газовом рынке Европы. Втёрлись в доверие к европейцам и по сути захватили их внутренний рынок газа, став крупнейшим поставщиком сжиженного газа по очень приятной для себя цене. Либеральненько получилось. Европейцы почувствовали на себе «ценность» советов от апологетов рыночной экономики и закричали: «Караул, грабят». Похоже, приходят последние дни таких организаций, как МВФ, ВТО, а может, и Европейский союз».

В свою очередь руководитель департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Маргарита Васюнина заявила, что «рассинхронизация» в отношениях ЕС и США — результат комплекса последовательных и агрессивных шагов со стороны США, не ограничивающихся только ценой на нефть и газ для европейской экономики.

«Немалый вклад в усиление разрыва вносит закон США о климате и снижении инфляции (IRA), предусматривающий пакет щедрых субсидий для американской индустрии и способный подорвать восстановление промышленности европейских стран, — сказала она. — Таким образом, «рассинхронизация» — серьезный сигнал для ЕС, полностью отвечающий духу американской экономической политики. Несмотря на официальные заявления о стремлении США и Европейского союза к конструктивному подходу в решении данной проблемы, никаких существенных предложений и мер со стороны американских официальных лиц не звучит, за исключением некоторой технической корректировки акта о снижении инфляции.

Кроме того, есть мнение, что европейские потребители всё меньше понимают, зачем было отказываться от дешевого российского газа и переходить на дорогой американский, который продается в шесть раз дороже, чем на рынке США. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

«Если говорить о рассинхронизации цен, то, скорее всего, это приведет к расколу прежде всего в европейском обществе между властью и электоратом, так как европейские потребители все меньше понимают, зачем было отказываться от дешевого российского газа и переходить на дорогой американский, который продается в шесть раз дороже, чем на рынке США, — сказал он. — Очевидно, что США, спровоцировав разрыв экономических отношений между ЕС и Россией, сейчас стараются максимально заработать на этом. Поэтому, скорее всего, «рассинхронизация» цен будет только усугубляться в ближайшем будущем».

По его словам, США, испытывая большие проблемы со своей экономикой, должны были найти универсальное решение этой проблемы, поскольку долговая эмиссия денег уже перестала давать положительный эффект.

«В такой ситуации нужна была донорская экономика, в качестве которой выступил Евросоюз. Очевидно, что выбор между спасением своей экономики и поддержанием партнерства с ЕС в США даже не стоял», — констатировал Перепелица.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что США оставят ЕС без инвестиций и развития.