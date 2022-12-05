Москва, 5 декабря, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Когда германское издание JungeWelt пишет о том, что вооруженный конфликт на территории Украины выгоден киевскому режиму, то в целом с этой точкой зрения можно согласиться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 декабря заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП).

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Пребывание в состоянии войны приносит руководству Украины такие выгоды, которое оно едва ли могло надеяться получить в мирное время, — сказал Вассерман. — Кроме того, нельзя забывать, что Украина как целое придумана для борьбы ее руководства с большинством ее населения, а большинство это русское. И естественно, идея «Украина — не Россия» просто вынуждает руководство Украины бороться со своими гражданами. А это проще всего делать путем подкладывания их под оружие других русских. И киевский режим продолжит делать это до тех пор, пока существует. Варианты мирного претворения в жизнь идеи «Украина — не Россия» исчерпались в начале 2010 года, когда народ Украины громадным большинство голосов отправил в отставку Ющенко».

По словам Вассермана, именно результаты выборов 2010 года показали, что народ Украины больше не намерен мириться со старой «польской фальшивкой «Украина — не Россия», и дальнейшее ее осуществление возможно только насильственным путем.

«Что мы и наблюдаем с 2014 года, — подчеркнул депутат. — Поэтому я совершенно уверен, что в сложившихся обстоятельствах Украина останется террористической организацией до полной ее ликвидации. И эта ликвидация жизненно необходима прежде всего для спасения самих граждан Украины, а уж потом для спасения всех окружающих. Как показал опыт, Украина представляет опасность не только для Российской Федерации, но и для Польши».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сопредседатель оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла заявил, что киевский режим должен согласиться на нейтральный статус ради долгосрочного урегулирования конфликта.