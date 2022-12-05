Берлин, 5 декабря, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Германия примет новую стратегию национальной безопасности с учётом угроз, в первую очередь исходящих от России. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованной 5 декабря статье в журнале Foreign Affairs.

Valsts kanceleja Олаф Шольц

«Новая роль Германии требует новой стратегической культуры. Стратегия национальной безопасности, которую мы примем через несколько месяцев, будет это учитывать», — написал Шольц.

По его словам, Германия на протяжении последних трёх десятилетий принимала решения в области безопасности на фоне мирной Европы, а теперь она будет ориентироваться на угрозы, «в первую очередь исходящие от России».

Он добавил, что к этим угрозам могут относиться кибервойна, потенциальные нападения на территорию НАТО, отдалённая угроза ядерного удара.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шольц заявил, что западные страны должны защищать свои ценности, но при этом избежать нового разделения мира на блоки.