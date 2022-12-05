Москва, 5 декабря, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Оттепель наступит в Московском регионе к выходным, температура повысится на 8—10 градусов. Об этом сообщил 5 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зима в Москве

По его словам, значительное повышение температуры ожидается в столице в конце недели. Так, уже в пятницу, 9 декабря, ночью будет 2—7 градусов ниже нуля, а днём — минус 1—3 градуса. По области потеплеет до нуля.

«В субботу станет ещё теплее. Ночью прогнозируется 0—5 градусов мороза, днём — 2 градуса мороза — 2 градуса тепла», — сказал Вильфанд.

Потепление сохранится в воскресенье, 11 декабря, но как долго будет стоять такая погода, сейчас сказать сложно. Более точный прогноз можно будет дать в начале недели, отметил метеоролог.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вильфанд заявил, что зима в Москве уже очень давно не начиналась с таких сильных морозов.

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