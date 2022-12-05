Москва, 5 декабря, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Массовая гибель тюленей в Каспийском море могла произойти из-за кислородного голодания. Об этом 5 декабря заявила руководитель Росприроднадзора России Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24».

Georg_Wietschorke Тюлень

Она добавила, что специалисты не выявили признаков загрязнения окружающей среды.

В Дагестане на берегу Каспия были обнаружены порядка 700 туш тюленей.

По словам Радионовой, специалисты не увидели на их телах никаких механических повреждений от сетей, в настоящий момент ученые осуществляют вскрытие животных. По предварительной информации, видны следы гипоксии, которая была вызвана кислородным голоданием.

Глава Росприроднадзора добавила, что результаты проб воды будут получены к концу текущей недели.

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