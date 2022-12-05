Песков: Россия готовит ответные меры на введение потолка цен на нефть
Песков: Россия не признаёт никаких потолков цен на нефть и готовит ответные меры
Москва, 5 декабря, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Ответные меры на введение Западом потолка цены на нефть готовит Россия. Об этом 5 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Решения готовятся. Но, разумеется, тут очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем», — сказал Песков.
Он отметил, что решение западных стран приведёт к дестабилизации мировых энергетических рынков, а значит, изменится и стоимость российской нефти.
По словам Пескова, подобные меры Запада не повлияют на ход специальной военной операции, поскольку у экономики России есть всё необходимое для обеспечения потребностей войск.
Напомним, 5 декабря вступило решение ЕС о введении потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.
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