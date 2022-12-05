Кривой Рог, Украина, 5 декабря, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Прозвучали взрывы на крупнейшем металлургическом предприятии Украины «АрселорМиттал Кривой Рог» («Криворожсталь»). Об этом 5 декабря сообщают украинские СМИ.

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«Это были три ракеты. Один двухсотый, три трёхсотых. Масштаб разрушений серьезный», — приводят журналисты издания «Страна» слова главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула.

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