Москва, 5 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В районе Райгородка Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщили 5 декабря в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«В районе населённого пункта Райгородка Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы», — заявили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, Вооруженные силы России на краснолиманском направлении возле Червонопоповки и Житловки сорвали попытки атаки двух ротных тактических групп ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области в районе города Алёшки была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

Читайте также: Украинскую ДРГ ликвидировали на левом берегу Днепра под Херсоном