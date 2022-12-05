ВС России уничтожили в ЛНР две диверсионно-разведывательные группы ВСУ
В ЛНР уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы
Москва, 5 декабря, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В районе Райгородка Луганской Народной Республики уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, сообщили 5 декабря в Министерстве обороны России.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«В районе населённого пункта Райгородка Луганской Народной Республики уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы», — заявили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, Вооруженные силы России на краснолиманском направлении возле Червонопоповки и Житловки сорвали попытки атаки двух ротных тактических групп ВСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области в районе города Алёшки была ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.
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