Москва, 5 декабря, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Сведения о более чем 30 тыс. юридических лицах, которые находятся в Луганской и Донецкой Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) России. Об этом 5 декабря сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

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По информации ведомства, сведения были внесены в беззаявительном порядке на месяц раньше срока.

«Теперь эти организации полностью оформлены в российском правовом поле, а значит все хозяйствующие субъекты получили необходимые для ведения бизнеса реквизиты — ИНН, ОГРН и другие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что у этих юр. лиц имеется больше года, чтобы привезти свои учредительных документы в соответствие с российским законодательством.