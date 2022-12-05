Донецк, 5 декабря, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Широкую Балку, сообщили 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Широкая Балка: произведено 10 выстрелов из танка, выпущено 14 мин калибра 120 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:55 боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря боевики ВСУ обстреляли Зайцево и Макеевку в Донецкой Народной Республике.

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