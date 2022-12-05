Москва, 5 декабря, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Россия и Китай выступают за формирование многополярной архитектуры. Об этом 5 декабря заявил премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин в ходе встречи по средствам видеосвязи с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном.

Government ZA Флаги России и Китая

Мишустин добавил, что Москва и Пекин готовы совместно противостоять новым вызовам и растущему внешнему давлению.

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Он отметил, что у России и Китая совпадают подходы по многим проблемам современности.

«Вместе мы выступаем за формирование многополярной архитектуры международных связей. И готовы совместно противостоять возникающим вызовам и нарастающему внешнему давлению», — заявил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва и Пекин всегда сотрудничали в области энергетики на основе взаимного уважения, заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.