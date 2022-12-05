Пекин, 5 декабря, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Москва и Пекин всегда сотрудничали в области энергетики на основе взаимного уважения. Об этом 5 декабря заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

Government ZA Флаги России и Китая

На вопрос, может ли Пекин присоединиться к соглашению о «потолке» цен на российскую нефть, Мао Нин ответила: «Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 декабря вступил в силу запрет Евросоюза на импорт российской нефти по морю, а также решение о введении потолка цен на уровне $60 за баррель.

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