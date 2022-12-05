Оксфорд, Великобритания, 5 декабря, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Сленговое выражение goblin mode («режим гоблина») признано главным словом 2022 года по версии Оксфордского словаря. Об этом сообщает 5 декабря пресс-служба издательства Оксфордского университета.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Гоблин-банкир

Выражение «режим гоблина» используют для обозначения чрезвычайно эгоистичной модели поведения. Человек, ведущий себя так, отвергает общественные нормы и ожидания, проявляет «лень, неопрятность и жадность», пояснили в издательстве.

Выражение появилось в Twitter в 2009 году, но стало широко распространяться в феврале 2022 года на фоне отмены ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

В университете полагают, что популярность этой фразы связана с настроением людей, которые отвергают идею возвращения «к нормальной жизни» после пандемии либо протестуют против эстетических стандартов и образа жизни, которые демонстрируются в соцсетях и становятся всё менее достижимы.

Слово года в Оксфорде выбрали по результатам общественного голосования в онлайн-формате. На втором месте оказалось слово metaverse — метавселенная, на третьем — хэштег #IStandWith — «Я поддерживаю…»