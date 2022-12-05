Донецк, 5 декабря, 2022, 10:58 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Зайцево и Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Зайцево: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 10:35 ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпустив три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 декабря боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую, Яковлевку и Майорск.

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