Москва, 5 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Предложение компании «Яндекс» стать советником по корпоративному развитию принял бывший председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом 5 декабря он написал в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин.

Он рассказал, что будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга вместе с менеджментом компании. По его словам, одной из его главных задач будет сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры».

Напомним, 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты, которую он занимал с 2018 года.

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