Кудрин сообщил, что принял предложение «Яндекса»
Кудрин принял предложение стать советником по корпоративному развитию «Яндекса»
Москва, 5 декабря, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Предложение компании «Яндекс» стать советником по корпоративному развитию принял бывший председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом 5 декабря он написал в Telegram-канале.
«Принял предложение «Яндекса» стать советником по корпоративному развитию», — написал Кудрин.
Он рассказал, что будет разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга вместе с менеджментом компании. По его словам, одной из его главных задач будет сохранение «уникальной управленческой и технологической культуры».
Напомним, 30 ноября Совет Федерации досрочно освободил Кудрина от должности главы Счётной палаты, которую он занимал с 2018 года.
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