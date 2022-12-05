Ташкент, 13 июля, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Первый компонент вакцины против коронавируса в Узбекистане получили 3,057 млн человек (8,9% населения), сообщили 13 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Среди регионов Узбекистана высокие темпы вакцинации наблюдаются в Наманганской области, где поставлено 631 тыс. прививок, в Ферганской области — 627 тыс., в Андижанской области 572 тыс.

Второй компонент вакцины в республике получили 1,436 млн человек, третий — 503 тыс. За минувшие сутки, 12 июля, поставлено 139 тыс. прививок, в том числе 22,4 тыс. — в Ферганской области, 21,6 тыс. — в Наманганской области.

Ранее заместитель начальника службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботир Курбанов заявил, что в августе в республику доставят вакцины, признанные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).