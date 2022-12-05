Донецк, 5 декабря, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк, Горловку, Ясиноватую, Яковлевку и Майорск, сообщили 5 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«После 06:00 (совпадает с мск) зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 08:20 — н. п. Дзержинск — н. п. Горловка (Никитовский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; 08:25 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм; 08:35 — н. п. Авдеевка — н. п. Яковлевка: выпущено 3 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:00 киевские каратели обстреляли Майорск, выпустив восемь снарядов калибра 152 мм, в 09:20 — Петровский район Донецка (пять снарядов калибра 152 мм», а в 09:30 — Ясиноватую (три снаряда калибра 152 мм).

Как сообщало ИА REGNUM, два человека, в том числе подросток пострадали в результате ночного обстрела города Донецка киевскими боевиками.

Читайте также: При обстреле Донецка ВСУ были ранены два человека, в том числе подросток