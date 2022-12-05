Москва, 5 декабря, 2022, 09:17 — ИА Регнум. На Украине после гонений на священников начнутся гонения на деятелей культуры, затем станут искать «ген москаля». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря, такого развития событий не исключил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

«После священников возьмутся за деятелей культуры — каждому припомнят гастроли в России и песни на русском. Потом дойдет очередь до бизнесменов, которые имели дела с российскими компаниями, потом до всех, у кого родственники в России или кто просто там был. А там уже и до тестов на «ген москаля» недалеко», — заявил Миронов.

Так парламентарий отреагировал на волну репрессий против Украинской православной церкви Московского патриархата и планы по обмену священнослужителей на украинских военнопленных.

От репрессий священнослужителей не спасает даже официальная позиция УПЦ, которая еще в мае заявила о полной независимости от Русской православной церкви и осудила российскую спецоперацию.

«Это хороший урок всем, кто думает, что дистанцирование от России спасет от преследований со стороны неонацистов», — констатировал Миронов.

Факты совершения преступлений в отношении православных священников на Украине будут расследованы российскими следователями, сообщили в Следственном комитете России. В СКР напомнили, что только за прошедшую неделю представители спецслужб посетили с рейдами Кирилло-Мефодиевский женский монастырь под Мукачево, храмы Киева и Черновцев, а также Святую Успенскую Киево-Печерскую лавру.