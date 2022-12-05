Донецк, 5 декабря, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Два человека, в том числе подросток, пострадали в результате ночного обстрела города Донецка киевскими боевиками. Об этом 5 декабря сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

Уточняется, что при обстреле города Донецка киевскими боевиками были ранены два человека, в том числе подросток 2007 года рождения. Кроме того, по данным МЧС ДНР, загорелись два гражданских объекта в центре города и было повреждено здание Храма Рождества Христова. У храма сильно повреждена кровля и фасад.

По данным СЦКК, ВСУ выпустили по Ворошиловскому району Донецка десять снарядов из РСЗО «Град». Обстрел был зафиксирован в 03:49 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донецке после обстрела ВСУ загорелись два здания.