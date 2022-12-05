Пекин, 5 декабря, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Решение Запада ввести потолок цен на российскую нефть больше всего ударит по европейским странам, поскольку такой шаг подтолкнет Россию искать альтернативные рынки для поставок своего сырья, сообщает газета Global Times со ссылкой на опрошенных ею экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

Такое мнение выразил младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. Он назвал неизбежной деевропеизацию российского энергетического экспорта. Эксперт также предупредил, что указанный шаг Запада подстегнет инфляцию в Европе, которая уже находится на высоком уровне.

Другой специалист — глава Китайского центра исследований экономики энергетики при Сямэньском университете — Линь Боцян полагает, что Россия в ближайшие годы не пойдет на уступки, несмотря на давление, которое на нее уже оказывают западные страны через свои санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цен на это сырье.