Пекин, 5 декабря, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Компания Tesla намерена отозвать с рынка из-за сбоя в программном обеспечении 435 132 электромобиля, находящихся в Китае, сообщает 4 декабря агентство «Синьхуа».

Kevauto Электромобиль Tesla Model Y

Отзыву подлежат электромобили разновидностей Model 3 и Model Y, выпущенных, соответственно, в период с 27 декабря 2020 года по 7 ноября 2022 года и с 1 января 2021 года по 11 ноября 2022 года.

Причиной отзыва стал выявленный сбой в программном обеспечении электромобилей, который может вызывать нарушение в работе задних габаритных огней. В результате этого задние габаритные огни на одной или даже на двух сторонах электромобиля могут вообще не загораться, что существенно повышает риск столкновения в ночное время.

Всего будут отозваны 142 277 электромобилей Model 3 и 292 855 электромобилей Model Y.

Tesla объявила, что обновление программного обеспечения будет сделано дистанционно.